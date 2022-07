Der Abfallwirtschaftsverband startete in Kooperation mit der Fachberufsschule Lienz ein schuljahrübergreifendes Projekt. Begonnen wurde mit der 1. Klasse des Berufsschullehrgangs zum/zur Maurer/in, wobei die Schüler einen ersten Einblick in das österreichische bzw. Osttiroler Abfallwirtschaftssystem erhielten und in die Theorie und Praxis der Abfallbewirtschaftung am Bau eingeführt wurden.