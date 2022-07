Die Osttiroler Bläserphilharmonie setzt seit genau zehn Jahren auf die Darbietung sinfonischer Blasmusik und vereint Musiker aus dem ganzen Bezirk. Passend zum Jubiläum spielt das mittlerweile 70-köpfige Ensemble ein besonders prestigeträchtiges Konzert.

Als einziger Beitrag aus Osttirol ist die Bläserphilharmonie am Montag, 25. Juli, um 19:30 Uhr im Promenadenhof der Kaiserlichen Hofburg in Innsbruck im Zuge der renommierten Promenadenkonzerte zu hören.

Das passende Werk

Der Klangkörper wird dort neben einem abwechslungsreichen Programm auch das Werk "Innsbrucker Promenadenkonzerte" von Hansl Klaunzer – ein Geschenk des Komponisten für Alois Schöpf, Gründer und Ehrenpräsident der Innsbrucker Promenadenkonzerte – aufführen. Karten können um fünf Euro via Online-Reservierung bei den Verkaufsstellen (Innsbruck Information oder Tourismusinformation Igls), sowie an der Abendkasse direkt vor der Hofburg erworben werden.

Jubiläumskonzert in Lienz

Die große Jubiläumsfeier in der Heimat findet dann am 3. September um 20 Uhr im Stadtsaal in Lienz statt. Dort lässt die Bläserphilharmonie Osttirol ihr Jubiläumsjahr mit einem "Konzert der Extraklasse" ausklingen.