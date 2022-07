Jahr für Jahr realisieren die Tiroler Gemeinden unzählige Infrastrukturprojekte für ihre Bürgerinnen und Bürger. Mit Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) unterstützt das Land Tirol solche Vorhaben finanziell. Im Rahmen der zweiten quartalsmäßigen Ausschüttung aus dem GAF erhalten die Gemeinden nun weitere 27,1 Millionen Euro an Finanzmittel für wichtige Infrastrukturprojekte.

„Für den Erhalt unserer lebenswerten Heimat ist die Attraktivität jeder einzelnen Gemeinde und Region in Tirol von großer Bedeutung. Als verlässlicher Partner unterstützt das Land die Gemeinden beim Ausbau wichtiger Projekte. Damit stärken wir nicht nur einzelne Gemeinden, sondern den Standort Tirol als Ganzes. Am Ende kommen die Geldmittel somit allen Bürgerinnen und Bürgern zugute“, sagt Gemeindelandesrat Johannes Tratter.

Sanierung des Straßennetzes und Feuerwehr-Unterstützung

Ein Teil der Mittel (2,65 Millionen Euro) wird für die Sanierung und Erhaltung des niederrangigen Straßennetzes aufgewandt. Für die Unterstützung der Tiroler Feuerwehren werden 466.000 Euro für die Anschaffung von Löschfahrzeugen und Material für Einsätze zur Verfügung gestellt. Ein Teil der GAF-Mittel fließt zudem in den Bau und Erhalt von Wildbach- und Lawinenverbauungen. „Zahlreiche Regionen in Tirol sind immer wieder mit herausfordernden Naturkatastrophen konfrontiert. Das Land Tirol und die Gemeinden arbeiten eng zusammen, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dafür nehmen wir ausreichend Geld in die Hand“, erklärt Tratter.

Lienz bekommt die zweitmeisten Bedarfszuweisungen

Weitere Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds betreffen unter anderem vorschulische Kinderbetreuungseinrichtungen (2,7 Millionen Euro), Gemeinde- und Mehrzweckhäuser (2,63 Millionen Euro) und Wohn- und Pflegeheime (1,63 Millionen Euro). Der Bezirk Lienz erhält 3,85 Millionen Euro, was nach dem Bezirk Innsbruck-Land (4,88 Millionen Euro) die zweithöchste Ausschüttung darstellt. Schlusslicht bei der Ausschüttung der Landesgelder ist der Bezirk Kitzbühel, in den 696.000 Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds fließen werden.