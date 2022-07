Ein Arbeitsunfall hat sich Freitagnachmittag in Innervillgraten, Osttirol, ereignet. Eine 59-jährige Frau rutschte kurz vor 14 Uhr bei Heuarbeiten in steilem Wiesengelände aus und stürzte in etwa 30 bis 40 Meter über das Feld ab.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen am Kopf sowie im Schulterbereich nach der Erstversorgung durch die Rettungsmannschaft des Notarzthubschraubers C 7 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.