Es hat vor einer Woche einen guten Start hingelegt, das Voting für den schönsten Platz am Wasser in Osttirol. Zwölf Kandidaten stehen zur Auswahl – Seen im Tal und in der Bergwelt des Bezirkes. Nach einem ersten Zwischenstand hat sich der Geigensee in Hopfgarten im Defereggen auf dem ersten Platz breitgemacht. Hinter ihm auf dem zweiten Platz findet sich derzeit der alte Tristacher See. Und da schau her: Auf Platz drei schaffte es in der bisherigen Wertung der Aineter Teich. Doch es ist erst der Anfang des Rankings. Alles ist noch möglich. Denn: Die Abstimmung für den schönsten Platz läuft noch bis 28. Juli. Stimmen Sie ab unter www.kleinezeitung.at/platzwahlktn



