Nicht ohne Grund ist der Obersee am Staller Sattel bei der laufenden Platzwahl der Kleinen Zeitung nominiert. Vom einzigartigen Panorama an der österreichisch-italienischen Grenze überzeugten sich am vergangenen Woche auch 13 Teams, welche am traditionellen Drachenbootrennen teilgenommen haben. Die Teilnehmer ruderten bei Kaiserwetter mit voller Kraft über den Bergsee. Die 250 Meter der Rennstrecke bewältigte dann das Team "Chemieexpress" aus Sachsen-Anhalt am schnellsten - und zwar in einer Zeit von einer Minute, fünf Sekunden und 56 Hundertstel. Die Teams "Al Shi Shars" und "Hai Voltage & Beetzsee Dragons" landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Die Veranstalter vom Verein "Drachenboot-Rennen Defereggental" haben den Termin für das kommende Jahr schon fixiert. Dann findet das Rennen am 1. Juli statt.