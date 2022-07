Für seine ausgefallene politische Haltung ist Gerald Hauser, freiheitlicher Nationalratsabgeordneter aus Osttirol, bekannt. 2018 machte ein Video die Runde, in dem er in einem TV-Sender für Honig aus Russland warb. Im Herbst des Vorjahres machte er sich im Parlament für das Entwurmungsmittel Ivermectin, das gegen Corona helfen soll, stark. Diese skurillen Auftritte sorgten für einigen Wirbel. Und die FPÖ ist bekannt für ihre Russland-Nähe und ihre Verschwörungs-Politik in Sachen Corona.