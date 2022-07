Wer günstig gut erhaltenes Schul- und Büromobiliar sucht – ob Tische, Schränke oder Stühle – wird am 15. und 16. Juli in der Mittelschule Lienz Nord fündig. An diesen beiden Tagen kann man sich direkt vor Ort ein Bild von den angebotenen Sachen machen, diese bar bezahlen und sofort mitnehmen. Auch zweiflügelige Brandschutztüren kann man kostengünstig erwerben. Allerdings heißt es schnell sein, denn das Angebot gilt nur, solange die Sachen da sind.

Die Kauf- und Besichtigungstermine finden am 15. Juli von 13 bis 16 Uhr sowie am 16. Juli von 8 bis 13 Uhr statt. Ein Ansprechpartner, mit dem man die Sachen begutachtet, ist vor Ort. Bis 16. Juli um 13 Uhr müssen sämtliche Sachen abgeholt werden. Der Gesamterlös der Aktion fließt zu 100 Prozent in den Sozialhilfefonds der Stadtgemeinde Lienz.