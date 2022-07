Um Innichen nahe der Grenze zu Osttirol in Zukunft vor Überflutungen zu schützen, soll östlich des Hochpustertaler Marktfleckens ein Entlastungsstollen erbaut werden. Dieser hat die Aufgabe, das Wasser des Sextner Baches vor dem Hauptort Innichen mittels eines Stollens unter dem Burghügel in die Drau abzuleiten. Das Hochwasser des Jahres 2018 hat gezeigt, wie sich der vermeintlich ruhig dahin plätschernde Sextner Bach in einen wilden und gefährlichen Strom verwandeln kann.