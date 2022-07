Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften Aquathlon (1000 Meter Schwimmen und fünf Kilometer Laufen) in Kaiserwinkl präsentierte sich die 18-jährige Leonie Hauser (HSV Triathlon Kärnten) aus Dölsach in Bestform. Leonie stieg als Erste mit 15:31 Minuten aus dem Wasser. Den Lauf absolvierte sie in 20:41 Minuten und wurde erst knapp vor dem Ziel von der laufstarken Steirerin Carina Reicht überholt. Somit wird Leonie 2. Overall und Vize-Staatsmeisterin. Ihre Altersklasse Junioren gewinnt sie souverän und ist damit auch Österreichische Meisterin Junioren.

Ihr jüngerer Bruder Jonas Hauser (HSV Triathlon Kärnten) zeigt sich top trainiert. Nach 750 Meter Schwimmen in 9:37 Minuten stieg er ex-equo mit dem Tiroler Simon Freisinger als Erster aus dem Wasser. Mit 9:48 Minuten für die drei Kilometer laufen hielt nur noch ein weiterer Tiroler – Leo Fill – mit. Im langgezogenen Schlusssprint gewann Fill und Jonas wird Zweiter in der Jugendklasse und gewinnt somit die Silbermedaille. Eine weitere Silberne gewann Jonas Hauser anschließend in der Bundesländerstaffel gemeinsam mit Sarah Frey (Schwimmverein Villach), Kathi Ritter und Max Grün (beide HSV Triathlon Kärnten).