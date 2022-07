Tausende Radler frequentieren in den Sommermonaten täglich den Drauradweg zwischen Innichen und Lienz. Mittlerweile auch in beide Richtungen, denn der E-Bike-Markt boomt. Mit dieser hohen Frequenz kann die sanitäre Infrastruktur nicht mithalten. Zwischen Sillian und Lienz gibt es nur eine öffentliche WC-Anlage, jene bei der Galitzenklamm, betrieben vom Tourismusverband. Ein Umstand, der Anrainer aufregt und für manch ungustiösen Anblick sorgt. "Es kommt immer wieder vor, dass benutztes Klopapier neben unserem Platz liegt", ärgert sich Wolfgang Satzinger von der Hundeschule OG 65 Pustertal, welche am Radweg situiert ist. Nächstes Jahr ist der Platz Austragungsort der österreichischen Meisterschaft im Gebrauchshundesport, da passe das braune Unheil nicht ins Bild.