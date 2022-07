Zwei Änderungen gab es beim heurigen Burglauf in Heinfels, dem "Count of Castle". Erstens: Die Strecke wurde geändert. Die Sportlerinnen und Sportler starteten zwar wieder bei der historischen Punbrugge, die gerade saniert wird, um dann über die Schlossmühle zur Burg zu gelangen. Allerdings liefen sie heuer über den neu angelegten Weg vom Burgparkplatz hinauf zum Eingang, um von dort ein paar Höhenmeter abwärts zur Holztreppe zu machen. Von dort ging es dann wieder wie gewohnt in den Burghof und über die Scherenstiege auf den höchsten Punkt der revitalisierten Burg. In Summe ist die Strecke etwas anspruchsvoller geworden, was sich auch in den Zeiten widergespiegelt hat.