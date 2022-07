Das Betriebsratsteam rund um den Betriebsratsvorsitzenden Wernher Straganz wurde in der kürzlich durchgeführten Betriebsratswahl bei der Firma OBI in Lienz mit 98 Prozent wiedergewählt. "Wir setzen weiterhin auf konstruktive Zusammenarbeit im Markt, mit unseren Betriebsratskollegen aus anderen OBI-Märkten und der Personalabteilung. Wir haben dadurch in der Vergangenheit wesentlich zu einem guten Betriebsklima beitragen können. Die hohe Wahlbeteiligung und die große Zustimmung bestätigen unseren Weg", sagt der wiedergewählte Betriebsratsvorsitzende Straganz.

"Der Betriebsrat ist das soziale Gütesiegel einer Firma. OBI ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es auch für Zweigstellen von großen Handelsunternehmen ist, den in der Arbeitsverfassung vorgesehenen, Betriebsrat zu gründen. Es gewährleistet, dass Meinungsverschiedenheiten unbürokratisch vor Ort gelöst werden können, ohne dass der Gerichtsweg beschritten werden muss", betont ÖGB-Regionalsekretär Harald Kuenz.