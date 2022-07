Burnout Beratung

Dienstag, 12. Juli, Volkshaus Lienz, ab 17 bis 18 Uhr.

Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Suntowner in Concert

Dienstag, 12. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Beim dritte von insgesamt elf Dienstagskonzerten wird "Denizz" alias Denise Beiler zu hören sein.

Monatswallfahrt

Mittwoch, 13. Juli, Pfarrhaus Lavant, 19 Uhr.

Auf dem Weg zur Kirche wird der Rosenkranz gebetet und im der Pfarre Maria Lavant wird vom Seelsorgeraum Iseltal der Gottesdienst gestaltet.

Sommerkonzert

Mittwoch, 13. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Sonntag, 17. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Diese Woche sorgen am Mittwoch die Musikkapelle Thurn und am Sonntag die Stadtmusik Lienz für musikalische Abendunterhaltung am Lienzer Hauptplatz.

Internationales Testspiel

Mittwoch, 13. Juli, Dolomitenstadion Lienz, 18 Uhr.

Samstag, 16. Juli, Dolomitenstadion Lienz, 15.15 Uhr.

In dieser Woche stehen gleich zwei spannende Fußballspiele im Dolomitenstadion auf dem Programm. Der italienische Spitzenfußballclub Udinese Calcio mit Sandi Lovric trifft am Mittwoch auf die Heimmannschaft SV Rapid WINWIN Lienz. Am Samstag spielt Udinese Calcio gegen den 1. FC Union Berlin.

Eintritt: 10 Euro. Ermässigt: 7 Euro. Bis 14 Jahre frei.

Moonlight Shopping

Donnerstag, 14. Juli, Innenstadt Lienz, ab 18 Uhr.

"Einkaufsstimmung wie im Urlaub" – Moonlight Shopping in den Geschäftsstraßen und Gassen der Lienzer Innenstadt.

Unter dem Titel "Moonlight Shopping" organisieren die Geschäftsstraßengemeinschaften in Kooperation mit dem Stadtmarketing Lienz den beliebten Einkaufsabend im Juli. Mehr als 140 Betriebe mit insgesamt 23.000 m² Innenstadt-Verkaufsfläche sind an diesem Sommerabend wieder länger geöffnet.

Die Lienzer Innenstadt lädt zur Shoppingnacht © (c) Brunner Images/Philipp Brunner

"Feuer am Asphalt"

Donnerstag, 14. Juli, Lienzer Tenne. 19 Uhr.

Traditionell findet auch dieses Jahr das gern besuchte Sportwagentreffen "Feuer am Asphalt statt. Organisator Hans Kellner sorgt für ein dreitägiges Festival voller Fahrspaß und unvergesslichen Erlebnissen.

Gestartet wird am Donnerstag mit Prosecco-Empfang und Live Musik bei der Lienzer Tenne.

Freitag, 15. Juli, Hotel Holunderhof, 9 Uhr.

Um 9 Uhr startet am Freitag die Rundfahrt zum Staller Sattel über das Pustertal und retour zum Ausgangspunkt. Am Nachmittag geht es um 16 Uhr zur Burg Sommeregg zum Ritteressen.

Samstag, 16. Juli, Im Stadl/Glory Debant, 13 Uhr.

Der Startschuss für die Dolomitenrundfahrt ist am Samstag um 14.30 Uhr beim Parkplatz Stadl/Glory. Am Abend ab 19 Uhr sorgen "Der Osttiroler" und DJ Roly für Partystimmung in der Lienzer Tenne.

Anmeldung für Einheimische bis 14. Juli,12 Uhr unter: www.feueramasphalt.com.

New O´Lienz Jazztag

Donnerstag, 14. Juli, Heizhaus Lienz, 20 Uhr.

Den Jazzfans aus nah und fern wird bei den New O´Lienz Jazztagen ordentlich eingeheizt. Der Veranstalter, die BigBand Jazzwecan, präsentiert in Zusammenarbeit mit der Stadtkultur Lienz ein Line Up mit herausragenden Bands.

Die Formation "Heinrich von Kalnein & Meretrio" eröffnet am Donnerstag die Jazztage im Heizhaus.

Freitag, 15. Juli, Heizhaus Lienz, 20 Uhr.

Der Freitag steht ganz im Zeichen von "Jazz aus der Heimat". Die fünf Osttiroler Musiker von "Sax Royal" und die neue Formation "Drava Fusion", bestehend aus führenden Osttiroler und Kärntner Musikern, bieten ein Konzert zwischen Jazz, Fusion, Funk und Soul.

Samstag, 16. Juli, Johannesplatz Lienz, 9.30 Uhr & Schloss Bruck, 20 Uhr.

Zwei Termine stehen am Samstag auf dem Pflichtprogramm. Um 9.30 Uhr wird zum Jazzbrunch mit der BigBand "Jazzwecan" geladen und um 19 Uhr wird auf Schloss Bruck "Lama" und die Headliner "Buena Banda" für einen gelungenen Abend sorgen. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Heizhaus statt.

Pflichttermin für Jazzfans "New O´Lienz Jazztage" © KK/Veranstalter

Burgsommer

Freitag, 15. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.

Im Rahmen des Heinfelser Burgsommers dienen der Renaissance-Innenhof und der Lange Saal als Veranstaltungsorte für besonderen Musikgenuss.

Den Anfang machen das Duo Vila Madalena. Es sind der in Musik gegossene Spielwitz und die vollkommene stilistische Ungebundenheit in Reinkultur, die Nikola Zarić (Akkordeon, Gesang) und Franz Oberthaler (Klarinette, Saxophon, Gesang) vereinen. Die instrumentale Virtuosität in Kombination mit einer ordentlichen Portion Humor und unglaublicher musikalischer Raffinesse, so leichtfüßig, wie man es nur selten zu hören bekommt. Das experimentierfreudige und sich zu allen Seiten hin offen zeigende Duo spannt den musikalischen Bogen immens weit.

Tickets erhältlich unter: 0664-167 70 78 (täglich von 10 bis 18 Uhr).

Konzert mit dem Duo Vila Madalena auf Burg Heinfels © KK/Vila Madalena Music

Sautrogrennen

Samstag, 16. Juli, Aineter Teich, 13 Uhr.

Nasses Vergnügen wird beim Sautrogrennen beim Aineter Teich garantiert. Am Samstag wird wieder in See gestochen, beziehungsweise eher geschaufelt. Zweierteams in Trögen und mit Schneeschaufeln als Paddeln bewaffnet, messen sich beim Sautrogrennen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Landjugend Ainet.

Am Abend sorgen die fünf Musiker von "Mölltal Sound" für gute Stimmung.

Das berühmte Sautrogrennen in Ainet findet heuer wieder statt © KK/Brunner Images

Familiensonntag

Sonntag, 17. Juli, Schloss Bruck, 14 Uhr.

"Zurück in die Vergangenheit" heißt es beim Familiensonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können bei der Reise in die Vergangenheit hinter den alten Schlossmauern mitmachen.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.