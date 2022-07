Die Isel war am späteren Montagnachmittag bis Lienz eine braune Brühe. Nicht Unwetter, wie man meinen möchte, waren dafür verantwortlich, sondern der massive Felssturz, der sich zwischen Virgen und Prägraten ereignet hatte. 20.000 Kubikmeter Material sind ausgebrochen und in den Fluss gestürzt. Der Abbruch ereignete sich unterhalb der Virgentalsstraße. Der Matzger Tümpel, der in der Iselschlucht liegt, ist voll. "Davon geht keine Gefahr aus", sagt Johannes Nemmert vom Baubezirksamt Lienz.