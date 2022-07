Anton Bachmann hat Bauspeicheldrüsenkrebs und seine Lebenszeit ist nur noch begrenzt, sagen ihm die Ärzte. Doch er möchte noch einmal mit seiner Familie verreisen, das ist sein großer Wunsch. Der Sozialverein "Time is Your Life" rund um Gründer Philipp Steiner will diesen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. "Anton musste bereits so viel kämpfen, er hat bereits seine Frau an Krebs verloren, musste in Frühpension gehen und hat es auch finanziell nicht leicht." Daher will "Time is Your Life" Bachmann mit einem Spendenziel von rund 10.000 Euro unterstützen. "Anton musste bereits sehr viel Geld für seine Behandlung in die Hand nehmen und will, dass seine Familie ihn nicht als 'armen Schlucker', sondern als fröhlichen Mensch in Erinnerung behält", erzählt Steiner, der mit Anton Bachmann auch im "Time is Your Life"-Podcast über die emotionale Lebensgeschichte redet.

Daher rief man gemeinsam mit Philipp Fuchs von der Fitnesslounge Debant und dem "Kroftlaggl" Dominic Lugger ein besonderes Charity-Event ins Leben. "wos druckschn" ein Bankdrücken für den guten Zweck. Es galt, das eigene Körpergewicht möglichst oft zu stemmen. "Neben dem sportlichen Ansporn stand im Vordergrund das Miteinander: Mit dem Positiven, das man für sich selber macht, trägt man zu etwas Gutem bei", unterstrich Time is Your Life-Gründer Philipp Steiner. Der Einladung sind rund 30 aktive Teilnehmer sowie zahlreiche Zuschauer gefolgt, die vor Ort gespendet haben. Am Ende des Tages sind 1140 Euro dazugekommen. Anton Bachmann konnte am Event teilnehmen und bedankte sich sichtlich gerührt.

Marinelliwirt Thomas Glanzer, "Time is Your Life"-Gründer Philipp Steiner, "Kroftlaggl" Dominic Lugger, Anton Bachmann und Fitnesstrainer Michael Korber © KK/Stefan Oberforcher

Auch wenn das Resultat nur zweitrangig an diesem Tag war, so ist es doch beeindruckend. Der Erstplatzierte Michael Holzer stemmte sein eigenes Körpergewicht von stattlichen 97,5 Kilogramm 26 Mal in die Höhe. Neben zahlreichen privaten Spenden brachte auch eine Stirnband-Verkaufsaktion von "Bobs Fashion" 920 Euro ein. Am 23. Juli wird das Spendenprojekt von "Time is Your Life" bei der großen Vereinsparty auf der Dolomitenhütte beendet, mit dem Ziel, den letzten Familienurlaub zu ermöglichen.

Spendenkonto TIYL

IBAN: AT78 3600 0000 0927 1958

BIC: RZTIAT22XXX

Verwendungszweck: für Toni