Der Beachvolleyballclub Osttirol stellte bei den 4. Bundesoberstufenmeisterschaften sein Team und startete mit Ruben und David Schwarzer, Sophie Blassnig, Eva Breschan, Ben und Emma Tagger sowie Leon Schroffenegger für das BG BRG Lienz in die Meisterschaften der Oberstufen. Rund 4700 Teilnehmer aus ganz Österreich spielten bei den Oberstufenmeisterschaften in den Vorrunden im eigenen Bundesland, um beim Finale in Wien teilnehmen zu können.

So ging es für das Team vom Bundesgymnasium-Bundesrealgymnasium Lienz am 16. Mai nach Innsbruck. Der Außenseiter ließ den Vereinsspielern keine Chance und gewann die Vorentscheidung der 50 Teams in Tirol souverän. Die Truppe rund um Leon Schroffenegger durfte Tirol somit beim Bundesfinale der Oberstufen in Wien vertreten.

Die jungen Osttiroler im Kampf um den 3. Platz © KK/BRG

Voller Vorfreude startete das Team am 22. Juni mit dem Zug in die Bundeshauptstadt. Dort wurden sie nicht nur von der Familie Schwarzer unterstützt, sondern auch der ehemalige "Beachprofi" Paul Schroffenegger nahm sich vor Ort die Zeit und gab dem Team wichtige Tipps während des Bewerbs. So gewann Lienz gegen Wien, Oberösterreich und Burgenland und stand als Gruppenzweiter im Halbfinale für den nächsten Tag. Im Spiel um Platz 3 verlor man knapp aber doch mit 2:1 gegen Salzburg und so blieb für das Lienzer Team der undankbare 4. Platz. Trotzdem überraschte der Beachvolleyballclub Osttirol viele andere Teams aus den Bundesländern.