Das Rote Kreuz Osttirol setzt ab 11. Juli die unterstützende Mitglieder-Werbeaktion, welche bereits im Vorjahr gestartet hat, fort. Als Rotkreuz-Werber bekleidete und ausgewiesene Personen werden in dieser Zeit in Osttiroler Haushalten, vorwiegend im Oberland, vorsprechen und über die Sinnhaftigkeit einer unterstützenden Mitgliedschaft beim Roten Kreuz berichten. Das Rote Kreuz ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für die Menschen im Bezirk. Tag und Nacht sind die Einsatzkräfte im Notfall für die Bürger da. Ob beim Rettungsdienst, beim betreuten Fahrdienst, mit Erste-Hilfe-Kursen, mit der Unterstützung in sozialen Notlagen und vielem mehr.

Für jedes Angebot gibt es geschulte Mitarbeiter, die sich laufenden Qualitätsüberprüfungen und Fortbildungen unterziehen. Nicht zu vergessen sind die dafür notwendigen Einsatzmittel, Schulungsmaterialien sowie Dienststellen, die auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Um all dies finanzieren zu können, ist die Einsatzorganisation auf Unterstützung angewiesen. Es wird von den Werbern kein Bargeld entgegengenommen, sondern es werden aus Sicherheitsgründen Verträge in Kombination mit Daueraufträgen beziehungsweise Sepa-Lastschriften unterzeichnet.