Fünf Weltmeister-Titel für Osttiroler Tänzer

Vier Tage World Dance Contest in Villach mit 1000 Tänzerinnen und Tänzern in zehn Disziplinen sind vorüber. Die Valeina Dance Academy als einzige Osttiroler Schule am Bewerb ertanzte fünf erste Plätze.