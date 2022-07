Radprofi Felix Gall ist ab sofort mit dem neuen Citroën C5X Plug in Hybrid zu seinen Trainings- und Rennveranstaltungen unterwegs. Der Osttiroler fährt seit heuer für den erfolgreichen, französischen Rennstall AG2R Citroën. Mit 50 Renntagen sind zwei Drittel der Saison vorüber und Gall kann eine positive Zwischenbilanz ziehen. „Ich fühle mich sehr wohl im französischen Profiteam und es freut mich, dass ich die Erwartungen und das Vertrauen in mich bestätigen konnte", sagt Gall, der bei der Baskenland-Rundfahrt und bei der Tour of the Alps herausragende

Leistungen erbracht hat. Auch bei seiner ersten Grand Tour, dem Giro d`Italia, konnte Felix einen Achtungserfolg erzielen. Sein nächstes Ziel ist eine Top-Platzierung bei der Polen Rundfahrt, der Tour de Pologne.