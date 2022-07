Um neue Sichtweisen für die Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes zu gewinnen, wurde am Samstag, 2. Juli, in der Mittelschule Lienz-Nord eine Ideenwerkstatt eingerichtet. Interessierte konnten dort ihre Anregungen einbringen. Ideen gesammelt wurden aber auch online. "Uns war wichtig, dass in alle Richtungen gedacht wird", erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ), die verspricht: "Jede Idee wurde dabei von uns erfasst, um in weiterführende Überlegungen mit einzufließen."

Dementsprechend reichhaltig vielen auch die Vorschläge aus. Vor allem die Themen Grünflächen und Bäume sowie Wasser lagen den Teilnehmern am Herzen. "Interessanterweise decken sich viele Themen mit den bisherigen Überlegungen der Arbeitsgruppen", freut sich Christian Steininger, Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Standortentwicklung der Stadt Lienz.

Ideen visualisiert

Festgehalten wurden die Arbeitsprozesse vom Grafik-Künstler Markus Engelberger, der die Eindrücke parallel zur öffentlichen Veranstaltung künstlerisch auf einer großen Plakatwand festhielt. "Das Werk von Markus Engelberger soll uns künftig zur Veranschaulichung, aber auch als Erinnerung an die Empfehlungen der Teilnehmer dienen", ist Stadtentwickler Oskar Januschke vom Stadtmarketing Lienz zuversichtlich. Dieser erklärt auch, wie es mit den gesammelten Ideen nun weitergeht: "Sie fließen in die weiteren Überlegungen der jeweiligen Ausschüsse der Stadt ein und werden dort behandelt."