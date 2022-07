Veronika Steiner-Suntinger hat schon in Kindertagen gemerkt, dass ihre soziale Ader besonders ausgeprägt ist, was sie später als Rezeptionistin, Meinungsforscherin und Altenpflegerin zeigte. Zu ihrer unbezahlten Arbeit zählte jene in Mexiko mit Straßenkindern. Eigentlich ist die 67-jährige Lienzerin in Pension, aber seit 2019 ist sie Teamleiterin des Besuchsdienstes des Roten Kreuz.