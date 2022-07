Knapp 6.000 Tiroler sammeln bereits Kilometer für die Klimaschutzinitiative "Tirol radelt" von Klimabündnis und Land Tirol. Den ganzen Sommer über winken den Radbegeisterten, die ihre Kilometer online unter tirol.radelt.at eintragen, attraktive Preise. Während den Sommerferien wartet ein besonderes Schmankerl auf die Teilnehmenden: Eine Schnitzeljagd am Rad. Mit Hilfe der Handy-App können 50 idyllische Radziele in Tirol angesteuert werden. Wer ein Ziel erreicht und dieses mittels GPS in der App freischaltet, ist bei der Sammelspaß-Aktion mit dabei. Ab drei erreichten Zielen gibt es die Chance auf attraktive Preise: Kurzurlaube in qualitätsgeprüften Radunterkünften und Gutscheine für Verleihräder, zur Verfügung gestellt von der Tirol Werbung, sowie hochwertige Accessoires für Radel-Fans vom Tirol Shop. Das Sommer-Gewinnspiel läuft von 1. Juli bis 12. September.