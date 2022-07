Erstmals findet am 2. Juli, ab 19 Uhr, ein Open Air Konzert am Betriebsgelände der Firma Holzbau Duregger und DAN Küchen Megastore in Nußdorf-Debant statt.

Dabei treten junge Osttiroler und bekannte Nordtiroler Gruppen, darunter der Osttiroler Gabalier-Double Florian Andreas Duregger sowie die Gruppen „Tirolerisch g’spielt“, „Der GrenzGängerSound“ und „Schupfnmusig“ im Dienst der guten Sache auf. Das Konzert kann live über eine große Videowall und online auf Facebook und Instagram durch Liveeinstieg mitverfolgt werden.

Der Reinerlös soll im Rahmen der Nikolausaktion 2022 in Form von Geschenken und finanzieller Unterstützung für die Unterbringung ukrainischer Waisenkinder in Osttirol übergeben werden. Auch für Speis und Getränke ist gesorgt. Eintritt: freiwillige Spenden.