"Sehe ich so aus, als würde ich Scherze machen?", meint Michelle Moritz (21) aus Lienz in einem ihrer jüngeren Videos auf der Trend-Plattform TikTok. Und doch schafft sie es mit Witz und Finesse, ihre Fangemeinde täglich mit Inhalten zu versorgen. 178.400 Follower hat sie bereits, und es werden täglich mehr. Moritz hat mit ihrem Kanal @ellis_horseland etwas gemacht, was man auf Social Media machen muss, um erfolgreich zu sein: Sie hat eine Nische gefunden. Elli liefert Inhalte zum Thema Pferde und Reiten - und alles was dazugehört. Das funktioniert deshalb, weil sie einen eigenen Stall hat. "Mein Opa hat auch schon Pferde gezüchtet, Araber", erzählt Moritz. Nach seinem Tod hat sie seinen Stall übernommen und ein Pferd angeschafft: Friedi. Das Haflingerpferd ist neben Michelle der Star des Kanals. Und dann gibt es noch zwei Darstellerinnen, die Ponys Flori und Maddy.