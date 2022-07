Babytag

Montag, 4. Juli, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 15 bis 17 Uhr.

Der letzte Babytag vor den Sommerferien wird als Stilltreff geführt. Eingeladen sind alle "Winzlinge" von null bis ein Jahr mit Begleitung sowie werdende Mütter. In ungezwungener Atmosphäre beantwortet Hebamme Carmen Stotter anstehende Fragen rund um das Thema "Abstillen - wann und wie?".

Keine Anmeldung nötig. Info unter (04852) 613 22

"Singen isch mei Freid..."

Dienstag, 5. Juli, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.

Unter dem Motto "Freude am Singen hebt die Stimmung" leitet Sabine Theurl den Singkreis. Im Anschluss gibt es eine gemütliche Jause.

Keine Anmeldung erforderlich.

Suntowner in Concert

Dienstag, 5. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Beim zweiten von insgesamt elf Dienstagskonzerten werden "Stereotypen" zu hören sein. Robert Waldner und Robert Kupferschmied, sind zum ersten Mal bei den Suntowner-Konzerten mit von der Partie.

Blutspenden

Mittwoch, 6. Juli, Wirtschaftskammer Lienz, 15 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Blutspendeausweis und Lichtbildausweis nicht vergessen!

Sommerkonzert

Mittwoch, 6. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Sonntag, 10. Juli, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Diese Woche sorgen am Mittwoch die "Mödris Musikanten" und am Sonntag die Franz von Defregger Musikkapelle Dölsach für musikalische Abendunterhaltung am Lienzer Hauptplatz.

Pfleghaus

Freitag, 8. Juli, Anraser Pfleghaus, 20 Uhr.

Samstag, 9. Juli, Anraser Pfleghaus, 20 Uhr.

Sonntag, 10. Juli, Anraser Pfleghaus, 17 Uhr.

Am Freitag tritt im Rahmen der Anraser Musiktage das CEDAG Quartett auf. Es ist eine Ausgründung des Tiroler Symphonie Ochesters Innsbruck. Das "Lerchenquratett" von Haydn, "Variationen" von Suitner und "Rosamunde" von Schubert stehen dabei auf dem Programm.

Die Südtiroler Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg unter der Leitung von Bernhard Reifer begeistert am Samstag das Publikum.

Den Abschluss der Musiktage macht am Sonntag die Musikkappelle Thurn mit Kapellmeisterin Lisa Steiger.

Das CEDAG Quartett zu Gast bei den Anraser Musiktagen. © (c) © Rupert Larl 2012

"Osttirol de luxe"

Freitag, 8. Juli, Lienzer Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr.

Auch in diesem Jahr präsentieren Osttirols Spitzenköche, flankiert von namhaften Gastköchen, ihre sommerlichen Kreationen. Sie servieren sieben Wochen lang aus den Genusspavillons ausgezeichnete Gerichte aus regionalen Produkten und verbinden damit Regionalität mit raffinierten kulinarischen Kompositionen.

Info und Reservierung unter 0677-630 030 10

Öffnungszeiten:

8. Juli bis 27. August von 12 bis 20 Uhr.

Ruhetag: Sonntag und 15. August

Kulinarische Sommerfrische am Hauptplatz © KK/Stadt Lienz

Repaircafé

Samstag, 9. Juli, Kultursaal Sillian, 13 bis 16 Uhr.

Beim Reparaturcafé gibt es neben Kaffee, Tee und Kuchen auch Experten, die ehrenamtlich defekte Gebrauchsgegenstände reparieren. Unterstützt wird beim Reparieren von Elektrogeräten, Computern, Kleidung, Fahrrädern und vielen mehr - alles was leicht transportiert werden kann. Es wird auch Reparatur und Service von Streich- und Zupfinstrumenten angeboten.

Gastgeber ist Miteinand in Sillian.

Reparieren statt wegwerfen, heißt es in Sillian © KK/Veranstalter

Swing Night

Samstag, 9. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 20 Uhr.

Sara De Blue, Jack Marsina & Flo´s Jazz Casino nehmen das Publikum auf eine Zeitreise in die Clubs und Casinos des frühen 20. Jahrhunderts mit. Konzertbesucher können sich auf eine "Italo-American Swing Night" in stilvollem Ambiente freuen.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro der Liebburg. Reservierung unter www.stadtkultur.at.

Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Festsaal des Gymnasiums Lienz statt - Wettertelefon am Veranstaltungstag: (04852) 300-306 (Tonband).

Rockmesse

Samstag, 9. Juli, Pavillon Abfaltersbach, 20 Uhr.

"I trog di in meim Herzn" ist das Motto der diesjährigen Rokmesse der Dekanatsjugend Sillian. Die Gruppe [be´u:lah] gestalten die Messe mit schwungvollen Rhythmen und coolen Liedern mit. Beim anschließenden Jugendfest wird Stefan Hofmann als DJ für Stimmung sorgen. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Mitglieder der Jungbauernschaft/Landjugend Abfaltersbach.

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Gemeindezentrum Abfaltersbach statt.

Rockmesse in Abfaltersbach © (C) Martin Kozubowski

Feuerwehrfest

Samstag, 9. Juli, Lienzer Feuerwehrhaus, ab 9.30 Uhr.

Sonntag, 10. Juli, Lienzer Feuerwehrhaus, ab 10.30 Uhr.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lienz lädt zum Fest. Am Samstagvormittag findet von 9.30 bis 12 Uhr die Fahrzeugschau im Stadtzentrum statt. Die Festeröffnung ist um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Anschließend sorgen "FolkXtime" für Tanz und Unterhaltung.

Beim Frühschoppen am Sonntag sorgt die "Lienzer Tanzlmusig" für gute Musik. Kleine Besucher werden mit Kinderschminken und Hüpfburg bestens unterhalten.

Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Eintritt: freiwillige Spende.