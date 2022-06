Die Bergrettung Defereggental übergab gemeinsam mit der Bergrettung Prägraten eine neue Gebirgstrage der Firma Tyromont an die Sektionsleitung der neuen Reichenbergerhütte (2586 Meter).

Initiatorin für diese Anschaffung war Sektionsvorsitzende Christine Bayer. Ihr Anliegen war es, Personen die sich in unmittelbarer Nähe der Hütte verletzen oder einen internistischen Notfall erleiden, so rasch und so schonend als möglich in den Schutz der Hütte verbringen zu können oder falls ein Hubschrauberflug nicht möglich ist, terrestrisch von der Bergrettung abtransportieren zu können.