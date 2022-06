Es ist kein Tag wie der andere in der Bergwelt Osttirols. Das weiß auch der Naturfotograf Karl Seidl und hat sich an vielen Tagen auf die Reise begeben. Als Wanderer und Kletterer war er in den Bergen Osttirol unterwegs - immer mit seiner Kamera im Schlepptau. Angehäuft hat er einen riesigen Fundus an Fotos. Daraus hat er nun einen neuen Bildband mit dem Namen "Osttirol. Alpine Wildnis - Zeitlose Schönheit" zusammengestellt.