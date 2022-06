Die jährliche Rockmesse am ersten Samstag in den Sommerferien ist für viele junge Menschen bereits zu einem Fixtermin geworden. Die motivierten Mitglieder des Dekanatsjugendteams schaffen es dabei jedes Jahr aufs Neue, durch originelle Ideen die Mitfeiernden zu begeistern und so aus einem „normalen Gottesdienst“ ein ganz besonderes Ereignis zu machen. Für das Team selbst ist diese Rockmesse jedoch anders als gewohnt, denn das langjährige und engagierte Mitglied Natalie Mitteregger fehlt. Man will sie aber in den Herzen tragen und in sie in Gedanken bei der Rockmesse dabei sein lassen.