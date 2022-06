Während des gesamten Schuljahres sammelte die 3m Klasse der Mittelschule Sillian im Berufsorientierungsunterricht mit Lehrerin Karin Linder fleiẞig Punkte bei verschiedenen Spielen rund ums Thema Berufe. So konnte sich die Klasse tirolweit den 1. Platz beim Gewinnspiel der „Berufsreise“ sichern und 1000 Euro für die Klassenkassa gewinnen. Außerdem sicherte sich diese Klasse noch den 1. Platz bei einem weiteren Gewinnspiel der „Berufsreise“ und erhielt ein Preisgeld von 300 Euro. Die Scheckübergabe erfolgte virtuell am 28.Juni. Danke an das Team der „Berufsreise“.