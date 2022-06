Er wird nicht mehr für den Landtag kandidieren. Hermann Kuenz (ÖVP) stellt sich der Wahl am 25. September nicht mehr. Er wird aber Abgeordneter bleiben, bis der neue Landtag angelobt ist. Das gab Kuenz am Dienstag offiziell bekannt. Der Politik werde er aber nicht den Rücken kehren, dazu sei er ein zu politischer Mensch. Und der betonte, dass sein Rückzug eine rein persönliche Entscheidung gewesen sei. "Würde ich wieder kandidieren, wäre ich als Spitzenkandidat für die ÖVP Osttirol in die Wahl gegangen und hätte ein sicheres Mandat gemacht", versuchte er jedwede Spekulationen auszuräumen. Es lasse sich nichts an Zeug heften, kritisierte die Kultur des Anpatzens. Und er sieht es als richtigen Zeitpunkt, im Herbst zu gehen.