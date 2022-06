Es war ein besonderes Stockschützen-Turnier Ende Juni in Lienz. Zu Ehren des im Vorjahr verstorbenen Gerhart Ploner veranstaltete der 1. Osttiroler EV einen Bewerb, an dem zwölf Mannschaften aus Niederösterreich, Kärnten und Osttirol teilgenommen haben. Ploner war langjähriger Obmann der Lienzer Stockschützen und ein bekannter Kopf in der Stockschützen-Szene.