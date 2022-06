Mit dem Start des Sommerfahrplans des Verkehrsverbundes Tirol (VVT) am Samstag, 9. Juli, fahren bis zum 4. September zwei Linien tagesdurchgängig direkt zum Tristacher See. Das ist zum einen die "Linie 1", die von Gaimberg über Lienz (Grafendorfer Straße - Innenstadt - Bahnhof - Eichholz) und Tristach zur Seewiese verkehrt, und zum anderen die "Linie 2", welche die Fahrgäste von Lienz (Moarfeld - Schloßgasse - Dolomitenkreuzung - Bahnhof) weiter nach Amlach und zum Parkhotel Tristacher See transportiert.

Beide Busse halten auch für die Badegäste, die das Dolomitenbad Lienz besuchen wollen, an der Haltestelle "Dolomitenstadion". Die Nutzer der "Linie 3" haben die Möglichkeit, beim Bahnhof direkt in die "Linie 1" oder "2" umzusteigen.

Für Passbesitzer gibt es Gratiskarten

Wie schon in den Vorjahren gilt für alle Badegäste folgende Mitnahmeregelung: Wer bei seiner Fahrt zu den Lienzer Bädern eine gültige Saisonkarte der städtischen Badeanlagen, einen Lienzer Sportpass oder eine Jahreskarte für das Dolomitenbad vorweisen kann, fährt mit dem Bäderbus bis zum 4. September 2022 gratis. Die jeweilige Berechtigungskarte ist beim Einstieg dem Busfahrer vorzulegen.

Eine Sonderlösung gibt es auch wieder für alle Badegäste, die ein Tages-, Halbtages- oder Kurzbadeticket in den Lienzer Freibädern lösen. Sie zahlen bis 4. September nur die Hinfahrt zu den Bädern der Sonnenstadt in Höhe von maximal 1,30 Euro (Erwachsenentarif). Dies gilt allerdings nur, wenn man sein Busticket beim Eintreten bzw. Verlassen des Strandbades Tristacher See, oder des Dolomitenbades an der Kassa abstempeln lässt. Der Vorweis des markierten Tickets berechtigt den Badegast zur kostenlosen Rückfahrt.