Am Samstag, 25. Juni, erfolgt um 14 Uhr der erste Startschuss. Am Kalser Sportplatz werden die Bambinis ihre erste Runde drehen. Erste Wettkampferfahrungen im Laufsport können auch Kurzentschlossene sammeln: Nachmeldungen zu den Rennen ist am Renntag noch bis 13 Uhr vor Ort möglich. Es ist das Premierenrennen für den Kalser Panorama Trail (Startzeit 16.05 Uhr) am Fuße des Großglockners. Die elf Kilometer lange Strecke führt in Schleifen vom Sportplatz über Glor und Burg nach Taurer und über Großdorf wieder zurück.

Wer keine 420 Höhenmeter bewältigen will, findet mit dem Lana-Trail und dem Schotterfluren-Trail zwei kürzere Alternativen vor. Somit eignet sich das Laufevent im Rahmen des 33. Raiffeisen-Läufercups für die gesamte Familie.

Bergpanorama zum Lauferlebnis

Die Strecken auf abwechslungsreichen Trails und Forstwegen verlaufen auf einer Seehöhe von 1300 bis 1600 Meter und bieten großartige Panoramablicke auf die Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern. Und auch nach dem Renntag gilt: Insgesamt gibt es sechs verschiedene Trailstrecken, die je nach Alterskategorie in Angriff genommen werden können.