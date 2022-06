Quo vadis Osttiroler Arbeitsmarkt? Das wüssten wir alle gerne. So könnte man eine Podiumsdiskussion in der Lienzer Sparkasse zusammenfassen. Vertreter der Wirtschaft und Tourismus debattierten Donnerstagabend im Sparkassensaal mit Moderator Robert Hippacher über die Zukunft der Arbeitswelt in Osttirol - insbesondere in Bezug auf den derzeit eklatant vorherrschenden Fachkräftemangel. „Was sind das für Zeiten, wenn es ab halb acht heißt 'Küche geschlossen', wenn es heißt, 'Montag und Dienstag Ruhetag'“, fragte Hippacher in die Runde der Diskutanten. Es liegt am fehlenden Personal, ein Problem, das Hotelierin Anna Geiger-Vergeiner vom Hotel Traube nur allzu gut kennt: „Wir müssen unsere Rezeptionszeiten verkürzen, wahrscheinlich die Halbpension einstreichen und im Herbst ungeplanten Urlaub nehmen. Das schmerzt, wir machen unseren Job gerne, aber wir finden kein Personal“.