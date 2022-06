Hubert Speckner: "Zum Vorfall auf der Porze sind noch viele Fragen offen"

Beim Anschlag auf der Porzescharte vor 55 Jahren, am 25. Juni 1967, kamen an der Grenze zwischen Osttirol und der italienischen Provinz Belluno vier italienische Soldaten durch eine Explosion ums Leben. Was geschah wirklich? Der Militärhistoriker Hubert Speckner im Gespräch.