Starke Leistung der beiden Geschwister Leonie und Jonas Hauser (beide HSV Triathlon Kärnten) beim internationalen Nachwuchstriathlon in Kitzbühel – den sogenannten "Kitztrigames". Mit über 400 jungen Sportlern aus ganz Europa zählt dieser Triathlon zu den am stärksten besetzten in Österreich. Die 18-jährige Leonie kam als schnellste Schwimmerin aus dem Wasser. Mit der zweitschnellsten Rad- und Laufzeit siegte Leonie mit fast 40 Sekunden Vorsprung auf die Südtirolerin Lena Göller.

Ihr 17-jähriger Bruder Jonas lag nach dem Schwimmen noch auf Rang zwei, konnte aber auf dem Rennrad mit der zweitschnellsten Zeit die Führung übernehmen. Beim Laufen lieferte er sich mit dem Tschechen Jakub Homola einen spannenden Zweikampf, den er schließlich mit vier Sekunden Vorsprung gewann.