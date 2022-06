Eine Wallfahrt im Zeichen des Friedens findet zwischen 14. und 17. Juli statt. Das Haus "Betanien" veranstaltet zum 23. Mal eine mehrtägige Pilgerreise von Lienz ins Villgrater Kalkstein und auf das Marchkinkele. Zwischenstation wird dabei im Wallfahrtsort Maria Luggau im Lesachtal gemacht, ebenso wie in Obertilliach, wo eine Bergmesse am Golzentipp stattfindet. Das Pilgern soll auch eine Bitte an Gott sein, baldigen und anhaltenden Frieden zu schenken.

Eine Reise zum Innehalten und beten

Die Wallfahrt beinhaltet feste Tageselemente wie das Morgenlob, Zeiten, der Stille, Rosenkranz, Gelegenheit für Beichte und Aussprache, Messen und das Abendlob. Die geistliche Begleitung nehmen Pater Andrè (Kalasantiner/Wien) und Schwester Maria (Haus Betanien") vor. An der Wallfahrt kann auch in Teilabschnitten oder an einzelnen Tagen teilgenommen werden. Für ältere Pilger werden leichtere Routen mit Bus- und Liftfahrten ermöglicht. Die Kosten über die volle Distanz liegen bei rund 200 Euro, inklusive Übernachtung, Fahrten und Verpflegung. Anmeldungen sowie die Einholung weiterer Informationen sind möglich bei Maria Krizmanich unter der Telefonnummer 0676-873 078 06. Anmeldeschluss ist Montag, der 27. Juni.