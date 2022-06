David ist in allen Themenbereichen ein wissbegieriges Kind. Nicht nur Mathematik liegt ihm, auch die anderen Fächer in der Schule absolviert er mit Bravour. Trotzdem weiß er sofort, welches Fach er am liebsten mag. Die Antwort liegt nach dem Landes- und Bundessieg beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ nahe. Es ist die Mathematik, die ihn in der Schulbank am meisten begeistert. Als David eingeschult wurde, hat er oft von anderen Schülern gehört, dass Mathe blöd sei. Er hat sich selbst ein Bild gemacht und sofort gemerkt, dass ihm das Rechnen und Lösen der Aufgaben liegt.