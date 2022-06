Theater für junges Publikum

Montag, 27. Juni, Stadtsaal, 10 Uhr.

Donnerstag, 30. Juni, Stadtsaal, 10 Uhr.

Das "Kultur wächst nach" Theaterfestival für junges Publikum kommt mit zwei Aufführungen nach Osttirol.

Das Stück "Ein Schaf fürs Leben" wird am Montag vom Theater des Kindes Linz auf die Bühne gebracht. Es ist für Besucher ab sechs Jahren geeignet.

"Hamlet- one man show" ist am Donnerstag zu sehen. Das Gastspiel von Stefano Bernardin und dem Theater Akzent Wien ist für Besucher ab zwölf Jahren.

Anmelden können sich Schulen, besucht werden können die Stücke an den beiden Vormittagen aber von jedem Besucher, der Interesse hat.

Info und Anmeldung: tickets@kulturwaechstnach.at oder 0650-760 09 00, www.kulturwaechstnach.at

Stefano Bernardin präsentiert das Stück "Hamlet" ab zwölf Jahren © (c) Jan Frankl

Schülerkonzert

Mittwoch, 29. Juni, Tirolerhof in Dölsach, 19 Uhr.

Die Schüler der Landesmusikschule Lienzer Talboden laden zum Konzert mit buntem Programm mit den unterschiedlichsten Instrumenten.

Elisa Moser aus Dölsach © KK/Veranstalter

Blutspenden

Mittwoch, 29. Juni, Kultursaal Obertilliach, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Blutspendeausweis und Lichtbildausweis nicht vergessen!

Max & Moritz

Donnerstag, 30. Juni, Kolpingsaal Lienz, 17 Uhr.

Samstag, 2. Juli, Kolpingsaal Lienz, 17 Uhr.

Schüler der Volksschule Lienz Nord bringen gemeinsam mit Jungmusikern der Stadtmusik Lienz den Klassiker Max und Moritz von Wilhelm Busch als Musical auf die Bühne. Die Leitung des Projekt haben Johanna Holzer und Angelika Lindler übernommen.

Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren. Als Eintritt wird eine freiwillige Spende erbeten.

Benefizkonzert der Militärmusik Kärnten

Freitag, 1. Juli, Gemeindezentrum Iselsberg-Stronach, 19.30 Uhr.

Das Galakonzert der Militärmusik findet zugunsten des Kinder-Rehazentrums Ederhof und anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Musikkapelle Iselsberg-Stronach statt. Unter der Leitung von Dietmar Pranter wartet ein vielfältiges Repertoire auf die Besucher.

Karten sind ab 18:30 Uhr an der Abendkassa erhältlich. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Gemeindesaal statt.

Die Militärmusik Kärnten zu Gast in Iselsberg © KK/MMK

Marilies Jagsch

Freitag, 1. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 20 Uhr.

Mit dem Konzert von Marilie Jagsch wird die Open Air Saison auf Schloss Bruck eröffnet. Nach Lienz kommt die Sängerin mit der markanten Stimme mit dem großartigen Cellist Lukas Lauermann, der zu Beginn des Konzerts einige Solonummern präsentieren wird. Peter Paul Aufreiter (Gitarre, Bass) ist leider verhindert und wird kurzfristig von Konstantin Jagsch ersetzt.

Infos und Reservierung: www.stadtkultur.at und unter (04852) 600-519.

Achtung: Das Konzert findet bei jedem Wetter statt. Bei ungünstiger Prognose wird in den Kolpingsaal Lienz ausgewichen. Die Entscheidung wird am Veranstaltungstag über Tonband (04852) 600-306 und auf der Homepage der Stadtkultur bekannt gegeben.

Konzert auf Schloss Bruck mit Marilies Jagsch © (c) Arnold Pösch

Count of Castle

Freitag, 1. Juli, Burg Heinfels, 20:30 Uhr.

Die Herausforderung für 80 Teilnehmer des Sprint- Laufwettbewerbs auf Burg Heinfels besteht aus 1100 Metern, 265 Stufen und 140 Höhenmetern. Der schnellste Läufer wird zur Gräfin oder zum Grafen der Burg gekürt.

Info und Anmeldung unter www.fitlike.at. Am Mittwoch. 29. Juni, findet das offizielle Training von 19 bis 20.30 Uhr statt.

Flohmarkt

Samstag, 2. Juli, Hauptplatz Lienz, 8 bis 17 Uhr.

Sonntag, 3. Juli, Hauptplatz Lienz, 8 bis 17 Uhr.

Reges Treiben herrscht jedes Jahr am großen Flohmarkt, wenn Gäste und Einheimische über den Hauptplatz bummeln und die teilweise antiken Schätze bei den einzelnen Ständen begutachten. Trödler und Interessierte prägen an diesem Wochenende das bunte Bild im Zentrum von Lienz.

Benefizkonzert

Samstag, 2. Juli, Betriebsgelände der Firma Holzbau Duregger, 19 Uhr.

Vereine, Betriebe und Musikgruppen veranstalten ein Open Air Konzert zugunsten ukrainischer Waisenkinder in Osttirol. Dabei treten junge Osttiroler und bekannte Nordtiroler Gruppen im Dienst der guten Sache unter der Moderation von Robert Wieser auf. Das Konzert kann live über eine große Videowall und auch online auf Facebook und Instagram durch Liveeinstiege mitverfolgt werden.

Eintritt freiwillige Spende.

Hochpustertal Run

Samstag, 2. Juli, Josef-Resch-Haus in Innichen, 17.30 Uhr.

Die zwölf Kilometer lange grenzüberschreitende Laufveranstaltung wird organisiert vom Sportklub Hochpustertal.

Gelaufen wird auf dem Radweg von Innichen bis zum Gemeindehaus in Sillian. Ab Jahrgang 2006 werden alle Klassen weiblich/männlich angeboten.

Anmeldung unter www.fitlike.at.

Spielenachmittag

Sonntag, 3. Juli, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.

Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.