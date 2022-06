Die Kleine Zeitung ist heuer wieder auf der Suche nach einem besonders schönen Platz in Kärnten und Osttirol. Gesucht werden die schönsten Plätze am Wasser – und da haben wir in Osttirol ja einige zu bieten. Hier können Sie den Platz nominieren. Vorschläge werden noch bis einschließlich Sonntag, 26. Juni, berücksichtigt.

Wichtig: Nominieren Sie Ihren Lieblingsplatz am Wasser (Strand- und Freibäder, Lokale an Seen, Flüssen oder Bächen, offizielle freie Seezugänge des Landes) bitte mit dem genauen Namen des Platzes und Kontaktmöglichkeit.

Die bisher Nominierten aus Osttirol

Das Voting

Nach einer redaktionellen Durchsicht wird der Platz Ihrer Wahl freigeschaltet und erscheint im jeweiligen Bezirk. Die Nominierung ist bis 26. Juni möglich. Das große Voting der Platzwahl startet dann am 3. Juli. Es winken der Titel "Schönster Platz am Wasser" und ein gesponsertes Siegerfest.