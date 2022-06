“In Tirol gibt es bald eine vierte Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Zwei in Innsbruck, eine in Zams in Zukunft auch ein Kolleg in Wörgl, das auf unsere Initiative hin ins Leben gerufen wurde. Trotzdem klagen viele Gemeinden und private Trägerorganisationen über den Mangel an qualifiziertem Personal im Bereich der Kinderbildung- und Kinderbetreuung”, erklärte SPÖ-Familiensprecherin Claudia Hagsteiner die Hintergründe der heute im zuständigen Landtagsausschuss beschlossenen SPÖ-Initiative.

Und weiter: “Wir brauchen genügend qualifizierte Fachkräfte, um unser Ziel der flächendeckenden, ganzjährigen und kostenlosen Kinderbetreuung näherzukommen. Dafür müssen Bildungseinrichtungen vor Ort geschaffen werden, um jungen Menschen und Quereinsteigern eine attraktive und wohnortnahe Ausbildung zu ermöglichen - auch im Bezirk Lienz.” Die Realisierung dieses Projekts sei, so Hagsteiner weiter, eine Aufwertung des Bildungsangebotes in Osttirol insgesamt. “Ich bin froh, dass wir für unseren Vorstoß eine Mehrheit finden konnten und ich hoffe sehr, dass wir schon bald weitere Schritte zum Ausbau der Kinderbildung- und Kinderbetreuung in Tirol setzen können."