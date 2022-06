Fast vier Jahre ist es her – im August 2018 kam mit dem Lidl Markt der erste Diskonter in das Iseltal. Und jetzt ist die Ära des Lidl in der Tauernkommune bald schon wieder Geschichte. Mit Donnerstag, 30. Juni, sperrt der Diskonter zu. Anton Pletzer, der Lidl nach Matrei holte und ihm das Gebäude vermietete, sagt zu den Gründen der Schließung: „Das Geschäft wurde nicht so angenommen, wie es sich Lidl gewünscht hat. Es wurde ein Umsatz von vier Millionen Euro im Jahr erwartet. Der wurde nicht erreicht.“

Kein Billa Plus

Das Pletzer-Gebäude bleibt nach dem Auszug von Lidl aber nicht leer. Anton Pletzer konnte Billa für seine Unterkunft gewinnen. Der Billa-Markt in Matrei wandert also zwei Straßen höher. Pletzer sagt: „14 Tage nach der Lidl-Schließung öffnet Billa am neuen Standort, aber es wird kein Billa Plus. Matrei hat nicht die dafür vorgeschriebenen 5000 Einwohner.“ Gerüchte, wonach die Pletzer-Firma iDM entweder auf dem Lidl- oder Billa-Areal Unterkünfte für auswärtige Mitarbeiter errichtet, dementiert Anton Pletzer vehement: „Da ist nichts dran.“