Zwischen April und Juni hat das Land Tirol rund vier Millionen Euro an Wohnbauförderungsmittel für den Bezirk Lienz bewilligt – davon fließen rund 2,6 Millionen Euro in den Neubau und 1,4 Millionen Euro in Sanierungsvorhaben. Darüber hinaus wurden für den Neubau zahlreicher Projekte 5,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das kürzlich tagende Wohnbauförderungskuratorium, das sich aus verschiedenen im Landtag vertretenen Parteien zusammensetzt, hat dieses Förderansuchen nun begutachtet und freigegeben.

"Wohnen ist ein Grundrecht. Mit den laufenden Verbesserungen in der Wohnbauförderung wollen wir das Wohnen in Tirol leistbarer machen. Dazu gehört auch das jüngst beschlossene Öko-Paket der Tiroler Landesregierung, das bereits im September in Kraft tritt", sagte Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP). So wird künftig eine Fotovoltaik-Anlage bei Neubauten Voraussetzung sein, um Wohnbauförderung beziehen zu können. Auch sagt die Wohnbauförderung der fossilen Energie endgültig Adieu, der Umstieg auf Erdgas wird künftig ebenso nicht mehr gefördert. Informationen zur Wohnbauförderung unter www.tirol.gv.at/wohnbau.