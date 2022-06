"Wenn's mog, floicht's anfoch dovun, das "Vegele". Das "Vegele" ist ein Lied, das für längere Zeit im Ohr bleibt, wenn man es einmal gehört hat. Es vereint die Leichtigkeit des Gitarren- und Akkordeonsounds mit der Vielfältigkeit des Pustertaler Dialekts. Das "Vegele" ist einer jener Songs, welchen die Band "Tumulti" am 25. Juni im Euregio Kulturzentrum in Toblach präsentieren wird. Für zwei der sechs Bandmitglieder ist es der erste Gig in der Heimat, dem Pustertal. Wolfgang Reider, Frontsänger, kommt aus Sillian und Gitarrist Christoph Sint kommt aus Kartitsch. Janosch Untersteiner, Tobias Attenberger, Florian Gruber und Nick Hiehs sind die restlichen Akteure der Formation.