Alle Bürger, die sich bei der Neugestaltung des Lienzer Hauptplatzes kreativ einbringen möchten, haben am Samstag, 2. Juli, von 9 bis 16 Uhr Gelegenheit dazu. In einer eigens errichteten Ideenwerkstatt in der Mittelschule Lienz-Nord kann sich jeder in den Gestaltungsprozess einbringen, konstruktiv diskutieren und eigene Vorstellungen präsentieren. An fünf thematisch unterschiedlichen Tischen kann man mit Mitgliedern des Gemeinderates neue Sichtweisen erarbeiten, festgefahrene Denkmuster auflockern oder einfach Wünsche bezüglich diverser Gestaltungsmöglichkeiten äußern.

Natürlich können sich auch jene Bürger an der Ideenwerkstatt beteiligen, die nicht persönlich vor Ort sein können. Und zwar digital über den Link:

www.padlet.com/LienzerHauptplatz. Die über das "Onlinetool"

abgegebenen Vorschläge und Ideen werden in Echtzeit gebündelt und in den laufenden Beteiligungsprozess eingearbeitet.

Ab 15 Uhr werden sämtliche Anregungen zusammengefasst und dokumentiert. Parallel dazu visualisiert Grafik-Künstler Markus Engelberger die Prozesse und Ergebnisse der Ideenwerkstatt und hält diese als "Graphic Recording" auf einem Großplakat fest. Parken können die Teilnehmer in der neuen Tiefgarage des Bezirkskrankenhauses Lienz. Für eine stärkende Mittags- und Pausenverpflegung sowie für Getränke ist gesorgt.