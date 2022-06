Im ganzen hinteren Iseltal ist das Entsetzen nach wie vor groß. Ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, ist dafür der Grund. Anton Pletzer, so heißt es, habe Lidl mit dreist überhöhter Mietforderung aus Matrei vertrieben. Anton Pletzer gehört das Lidl-Areal samt Gebäude. Er hat es vermietet. Auch den Grund für die kolportierte Wuchermiete will man wissen. Arbeitskräfte aus Bulgarien, die in der Pletzer-Firma iDM gebraucht werden, sollen auf dem Lidl-Areal Unterkünfte bekommen. Und wenn nicht dort, dann eben auf dem Billa-Areal, das ab Mitte Juni wegen Übersiedlung verwaist ist.