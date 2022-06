Count of Castle

80 Läufer wollen sich wieder zum Grafen der Burg Heinfels krönen

Das bekannte Lauf-Event Count of Castle geht in seine dritte Runde. Am 1. Juli werden 80 Läufer darum kämpfen, die 1,1 Kilometer, 265 Stufen und 140 Höhenmeter als Erster zu bewältigen.