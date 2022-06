Am vergangenen Wochenende fanden die Staatsmeisterschaften "World Archery 3D" im Bogensport in Viehhofen statt. Die begehrten 250 Startplätze waren heuer wieder rasch vergriffen. Am Freitag galt es, die erste Qualifikationsrunde, bestehend aus 24 3D-Tierzielen mit jeweils zwei Pfeilen, zu absolvieren. Im Anschluss wurden aus dieser Qualifikation die bestplatzierten Schützen der jeweiligen Bogenklasse für das Mixed Team ermittelt. Die jeweils besten vier Teams traten gegeneinander an und kämpften um den Österreichischen Meistertitel. Dabei konnten Karin Warbinek (Osttiroler Bogenschützen) und Harald Niederegger (BSV Iseltal) an den Erfolg vom Vorjahr anknüpfen und sich den Titel abermals sichern.