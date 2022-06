Sturmschäden, Überflutungen, Keller unter Wasser, umgestürzte Bäume, über die Ufer getretene Bäche. 1300 Helfer waren am Montag bis in die Nacht im Unwettereinsatz, Hunderte sind mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Und schon rollt die nächste Gewitterfront über Kärnten hinweg.

Einen Großteil der Bezirke hat die Unwetterzentrale (UWZ) bereits auf Warnstufe Orange (Unwetter und leichter gefrierender Regen) und Rot (Starkes Unwetter und mäßig gefrierender Regen) gestellt. Aufgrund des Starkregens melden Antenne Kärnten-Hörer schlechte Fahrverhältnisse auf der Pack, im Bereich Feistritz/Drau und der Autobahn A2 zwischen Villach und Klagenfurt. Hier herrscht Aquaplaninggefahr. Bitte Achtung auf den Straßen.

Sturm und Hagel

Wo werden die Unwetter niedergehen? "Ausschließen kann man es nirgendwo. Am kräftigsten, mit Sturm und Hagel begleitet, werden sie aber zwischen dem Lavanttal und den Karawanken sowie im westlichen Kärnten und in Osttirol ausfallen", sagt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. "Am längsten freundlich bleibt es in den südlichen Landesteilen, dort steigt die Gefahr für kräftige Gewitter dann ab dem späten Nachmittag deutlich", teilt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an.

Am Freitag trocken

Er kann auch für Mittwoch und Donnerstag keine Entwarnung geben. "Die feuchtwarme Luft werden wir nicht so schnell los. Am Mittwoch werden sich Schauer und Gewitter bereits am frühen Nachmittag einstellen, am Donnerstag wird es nur im Klagenfurter Becken eine Spur stabiler." Erst am Freitag sei mit trockenem Wetter zu rechnen, so Zimmermann.